Karim Benzema explota ante las críticas: 'No puedo ganar solo'

El conjunto de Al Ittihad reposaba sus esperanzas de conseguir el trofeo de la Liga en Arabia Saudita, en la que actualmente se ubican en la cuarta posición, a 30 puntos del líder, el Al Hilal. Con 27 fechas jugadas, Benzema no ha logrado destacar en la temporada y en el último juego, se sinceró ante la lluvia de críticas.



El pasado viernes 5 de abril igualó a cero goles ante el Al Taawon teniendo a Karim en el once títular y al marroquí Abderrazak Hamdallah, quien falló un cobro desde el punto penal.

Las críticas en torno al ex Real Madrid iniciaron desde diciembre del año anterior, cuando no estuvo presente en la pretemporada, lo cual generó una polémica con el entrenador Marcelo Gallardo, sumado a esto, el actual rendimiento de Benzema han despertado cientos de comentarios.



A la fecha, el delantero solo ha logrado anotar en nueve oportunidades, una cifra baja si se compara a las 29 anotaciones que ha realizado Cristiano Ronaldo. Su última contribución se dio el pasado 30 de noviembre, desde entonces no ha logrado marcar.



Ante las críticas y cuestionamientos, Benzema respondió: no es el mismo club, no son los mismos jugadores. Necesito ayuda en el campo, no puedo ganar solo”.



En medio de la rueda de prensa post partido, Karim sorprendió con sus palabras respecto al futuro deportivo en el club. “¿Futuro en Al Ittihad? Veremos qué pasa, hay muchas novedades. Ahora mi objetivo es hacerlo bien aquí”.



Finalmente, el técnico argentino es consciente de la situación que vive su equipo y descarta que haya una mala relación entre los jugadores. “Yo siempre defiendo a los jugadores y si se da alguna discusión entre ellos es normal. Hay armonía. Nuestro ataque está cansado de hacer goles”.