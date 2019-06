PSG, cansado de polémicas, les abre la puerta a Neymar y Mbappé

Nasser Al-Khelaifi, dueño del París Saint-Germain, afirmó a 'France Football' que no iba a aceptar más comportamientos de "estrellas". Así, por las polémicas y escándalos, el club les abrió la puerta a Neymar y Mbappé para irse.

"Los jugadores deberán asumir sus responsabilidades, incluso más que antes. Debe ser completamente diferente. Tendrán que hacer más, trabajar más. No están para complacerse. Y si no están de acuerdo, las puertas están abiertas. ¡Ciao! Ya no quiero tener ningún comportamiento de estrellas", comentó.



También, en la prensa de Francia, se maneja el tema de que Neymar podría salir del club para esta temporada. El PSG, por su parte, habría puesto un precio y recibirá ofertas para dejar ir al futbolista.



Mbappé, por su parte, está en duda todavía su continuidad. El atacante francés es la joven promesa y su pase lo quiere manejar el PSG.