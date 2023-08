Neymar, auge y caída del ídolo brasileño: razones de su ida de Europa

Neymar será nuevo jugador de Al Hilal de Arabia Saudita. El brasileño ya pasó reconocimiento médico con el equipo árabe y firmará su contrato que lo unirá a la entidad por dos temporadas.



A sus 31 años, el nacido en Sao Paulo abandona el fútbol de élite y pone rumbo a medio oriente donde ganará mucho más dinero, pero estará en una liga de mucho menor nivel que las europeas, pese a que el gobierno de ese país invirtió en los clubes más poderosos.



En 2013, el brasileño llegaba a Barcelona como una de las grandes promesas de Sudamérica, incluso como una realidad, ya que en su estadía en Santos brilló y guio a ese equipo a ganar la Copa Libertadores en 2011 y otros títulos.

En el cuadro azulgrana, que lo fichó en su momento por 88 millones de euros, su paso por el fútbol europeo comenzó con una dura lesión que lo marginó por varios meses, pero superado ese obstáculo demostró porque valió todo ese dinero.



El brasileño conformó la ‘MSN’ con Luis Suárez y Lionel Messi un ataque imperial de Barcelona que ganaría todo y que le dio la última Champions a Barcelona hasta la fecha.



Después de cuatro temporadas en España, la cotización de Neymar fue tanta que el PSG llamó la puerta y sin que le temblara el pulso puso los 222 millones de euros para que fichara por los parisinos.



La llegada del brasileño a París fue por todo lo grande, le pusieron a grandes jugadores como Kylian Mbappé para intentar ganar la Champions, cuestión que casi logran en 2020 ante Bayern Múnich, equipo que se quedó con el trofeo.



Sin embargo, Neymar, pese a ser la estrella, nunca fue el jugador que era en Barcelona y de a poco se fue eclipsando y empezó a quedar relegado en el equipo francés hasta el punto de que nunca fue tenido en cuenta para los grandes premios individuales como el Balón de Oro y el The Best de la FIFA.



Hay tres razones claves por las que el jugador no terminó de brillar en Europa y son las siguientes:



Las lesiones constantes



En su etapa en PSG, Neymar sufrió hasta 20 lesiones lo cual hizo que se perdiera los partidos importantes con el club y perdiera protagonismo ante nombres como los de Mbappé y Lionel Messi que tomaron relevancia con el pasar de los años.



Su vida fuera del fútbol



El brasileño ha sido conocido por tener una extensa vida nocturna. Cuando ha estado lesionado ha aprovechado para ir a los carnavales en Brasil y para estar de fiesta tanto en París como en otras ciudades europeas.



De igual manera, al brasileño se le ha relacionado con muchas mujeres y también ha estado vinculado con el póker y el casino, por lo que en ocasiones ha puesto el fútbol en segundo plano.



Perdida de protagonismo y prioridad al dinero



El haber sido eclipsado por Kylian Mbappé y el no sentirse del todo cómodo en PSG hizo que en este verano decidiera su salida del club. El brasileño meditó regresar a Barcelona, pero escogió la exorbitante oferta de Al Hilal, una decisión que no sorprende ya que, en los últimos años, el brasileño le ha dado prioridad a lo económico que a lo deportivo.