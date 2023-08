Neymar sacude las redes: polémico 'me gusta' a publicación anti-Mbappé

Neymar está cerca de concretar su fichaje por el Al-Hilal de Arabia Saudí y ponerle punto a un complicado paso por el Paris Sain-Germain, equipo al que llegó hace seis años. El brasileño llegó al equipo de la capital francesa para ser la pierda angular de un ambicioso proyecto, sin embargo, con el paso del tiempo, y con la llegada de Kylian Mbappé, perdió importancia.



El francés, referente de la Selección y llamado a ser la nueva estrella del fútbol mundial, pasó a ser el jugador franquicia del PSG y el equipo le dio libertades para decidir fichajes y participar de manera constante en las determinaciones respecto al proyecto. De hecho, L'Equipe informó que Mbappe puso un ultimatum en el que pidió al club decidirse entre él y Neymar.

Todo parece indicar que la información acerca del deterioro de la relación entre Mbappé y Neymar llegó a los oídos del brasileño. Un like en una publicación en contra de su ahora excompañero dejó en evidencia su complicado vínculo.



"Polémica: En el verano pasado, Kylian Mbappé dejó claro al PSG que no había espacio para Neymar y él en el mismo equipo. Casualmente, el día que Neymar prácticamente ha sido anunciado por el Al-Hilal, Mbappé vuelve a ser superfeliz", dice el mensaje en el que aparece el "me gusta" del '10' de la Canarinha.