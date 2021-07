Emerson, ‘Chicho’ y otra ausencia de Millonarios para la Florida Cup

Todo listo para el inicio de la Florida Cup 2021. Millonarios llegó este jueves a los Estados Unidos para disputar en los próximos días sus dos compromisos correspondientes al certamen, uno frente al Everton de James Rodríguez y otro con Atlético Nacional.

A través de redes sociales, el conjunto albiazul confirmó la lista de viajeros para el torneo a disputarse en orlando. Es una lista de 24 futbolistas que cuenta con varios indiscutidos, suplentes y algunos que no han tenido mayor rodaje bajo la batuta de Alberto Gamero.



No deja de llamar la atención el tema ausencias. Cristian Arango finalmente no jugará sus últimos partidos con el embajador en la Florida (fichará por Los Ángeles FC) y Emerson Rodríguez tiene una lesión que le impidió viajar.



Ahora bien, Breiner Paz, defensor que sonó los últimos días para el Atlético Bucaramanga, tampoco está y se engrandecen las posibilidades de que pueda dejar el equipo para el segundo semestre.



Millos debutará el proximo domingo (5 p.m.) frente al Everton y el 28 de julio hará lo propio frente a Nacional (7:30 p.m.).