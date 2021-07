El técnico Osorio pidió otro delantero para América de Cali

Los directivos de América pensaban quedarse con las ocho adquisiciones que hicieron a la llegada de Juan Carlos Osorio, pero el panorama ha cambiado después de las situaciones presentadas.



Primero fue la delicada lesión del extremo David Lemos, que lo separa del plantel hasta el próximo año. Luego la salida de Santiago Moreno al Timbers Portland, que sin duda debilitaron lo que el técnico pretende en ataque.

Por ello, el entrenador risaraldense le comunicó al máximo accionista del club, Tulio Gómez, que necesita un atacante para fortalecer su proyecto deportivo, que luego en la eliminación en octavos de final de la Copa Sudamericana queda supeditada exclusivamente a la Copa y Liga BetPlay.



Uno de los nombres que ha sonado con insistencia, incluso en el momento en que todavía no había firmado Osorio con los rojos, es el de Marcelino Carreazo, que no estará más con los albos.



Al parecer, ya hubo acuerdo entre las dos instituciones y queda solo que llegue a un arreglo en la parte económica con América, que inicialmente lo tendría a préstamo por un año con opción de compra. Sus características de extremo por ambos costados, de creativo o falso 9, como le gusta al timonel de los ‘diablos’, encajaría perfectamente en esa idea.



Pero las salidas en América no quedarían en la de Santiago Moreno, ya que el defensor central Pablo Ortiz también estaría en el radar de otro elenco del balompié internacional.



El conjunto vallecaucano visitará este sábado (3:30 p.m.) a Águilas Doradas en Rionegro y urge consolidar su plantilla. Lo importante es que empezó con triunfo 3-1 sobre Junior, pero en la Copa Sudamericana tuvo una lánguida despedida con goleada 4-1 ante Atlético Paranaense en Brasil.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces