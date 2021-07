¡Valenciano explotó! ‘Amaranto, váyase y dirija a Leones, aprenda’

Iván Valenciano ha sido uno de los referentes recientes en el Junior de Barranquilla. En el programa de El Vbar de Caracol Radio, habló y dio su opinión de los recientes fracasos de Amaranto Pérea, al frente del elenco tiburón “El equipo de Amaranto juega horrible. Yo pelee con Tulio por querer echar a Cruz siendo campeón. Ustedes me hablan de que hay maneras de que un entrenador que ha quedado eliminado siete veces, su equipo juega mal. Ha jugado tres partidos buenos, contra Nacional, River Plate, Medellín, de resto, busquen”.

Agregó y discutió sobre las capacidades del técnico, de tener lo necesario para conducir a los barranquilleros “Búsquenme las maneras de que Amaranto es un entrenador con capacidad para poner a Junior con regularidad, para decir que es candidato y que jugará bien. Junior agrada, Cali también, no ha ganado, les hace falta un goleador”.



Concluyó con un picante recado, pidiendo su salida de Junior “Me molesta escuchar que Amaranto esto. Váyase y dirija a Leones, aprenda. Y si sale campeón con Leones, venga coja a Junior o cualquier equipo grande. No me vengan a decir, con todo respeto, es que Amaranto hay que darle tiempo. Lleva 300 días dirigiendo al club, no es culpa de él, es del dueño y directivo, quien decide y por eso no lo hecha. Ya estoy cansado, porque Iván no gusta de Amaranto, no cree en él y que no es hincha de Junior”.