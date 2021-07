¿Qué probar y qué afianzar en la Florida Cup? A trabajar, Gamero

El próximo domingo inicia la participación de Millonarios en la Florida Cup 2021, certamen internacional que lo enfrentará con el Everton de Inglaterra y Atlético Nacional.



Al ser un torneo de pretemporada, el entrenador Alberto Gamero puede darse ciertas posibilidades de cambiar su once titular, probar futbolistas, funcionamientos, alineaciones y demás aspectos que le permitan brillar en el torneo local.



Por lo anterior, en FUTBOLRED analizamos las variantes que el samario podría/debería emplear en Estados Unidos y las posiciones a afianzar.

Posiciones a afianzar



Andrés Felipe Román: Para este segundo semestre, el conjunto embajador recibió la maravillosa noticia del regreso de Andrés Felipe Román. Cpn ello, Gamero lo ha alineado en los dos primeros partidos de Liga y en esta Florida Cup la misión debe ser mantenerlo en el once para que gane minutos de competencia, confianza y mucho rodaje.



Acompañante de Vega: Con la lesión de Kliver Moreno, el doble pivote de la mitad quedó cojo. Stiven Vega necesita de un compañero fijo en dicha posición para no solo complementarse sino elevar su rendimiento. Al término del primer semestre, Juan Camilo García ganó el puesto; en el inicio del segundo, Juan Carlos Pereira lo retuvo. Uno de los dos debe ser fijo desde el arranque en los próximo dos partidos para definir titular/suplente.



Variantes



Laterales: Por derecha, Román es inamovible, pero se podría pensar en adelantarlo, aprovechando su potencia, y plantear a Elvis Perlaza como un comodín. Se podría ubicar por izquierda para darle rodaje al canterano Roberto Rosales y darle competencia a Omar Bertel, o por otro lado regresarlo a la derecha, adelantar a Román como extremo y probar por izquierda a Bertel/Banguero.



Línea de 3: En la victoria frente al Pasto, Gamero probó durante los últimos minutos una línea de 3 en el fondo con Vargas. Murillo y Llinás. Alineación que podría probarse y con ello aprovechar la proyección por las bandas de Román-Bertel, así como dejar a Vega como volante neto de marca y Pereira/García completamente libres.



Ausencia de Emerson Rivaldo: Baja de última hora y bastante sensible por un largo periodo. Hay varias opciones para probar: el ya mencionado adelantamiento de Román, cambiar de lado a Mackalister para dejar por izquierda a Ruíz o probar posición por posición con Guerra/Rengifo. Variantes que deben ser tenidas en cuenta.



Ausencia del ‘Chicho’: La salida más preocupante en el azul. Ante la ausencia de mediapuntas, dicha posición puede cubrirse con un creativo o un delantero. En el primer caso, Mojica viene cumpliendo esa función, pero el mismo Ruíz puede dar la pelea; en el segundo, de Márquez/Jader/Abadía saldría el acompañante de Uribe. Es necesario probar y probar.