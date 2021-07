‘Estamos buscando ese orden ofensivo y defensivo‘: Hernán Darío Gómez

Deportivo Independiente Medellín ultima detalles de cara al partido por la segunda fecha en la Liga II-2021 contra Deportivo Cali. El técnico Hernán Darío Gómez sigue en la construcción del equipo esperando obtener un triunfo que le permita encarrilar al poderoso en la tabla de posiciones.



"Medellín va a jugar a Cali como si estuviera en el Atanasio. Estamos buscando ese orden ofensivo y defensivo, hay cosas muy buenas del equipo en el partido anterior, pudimos rematarlo, pero se nos detuvo esa emoción. El equipo en el estilo no va a cambiar mucho", destacó.

Sobre esos partidos disputando por fuera del Atanasio y lo que espera del DIM, ‘Bolillo’ comentó que "el fútbol sin afición, no hay ese tema de presión jugando como visitante. La presión es ganar, es competir y no de los equipos locales con la necesidad de sacar el resultado. A los futbolistas les gusta más la presión en contra que a favor, los partidos son muy parejos".



En cuanto al funcionamiento del equipo, Gómez detalló que "deben entender los jugadores, que el fútbol es de ida y vuelta, estoy en ese proceso con los preparadores físicos para que la idea sea de once defendiendo y once atacando".



Analizando la zona medular del campo, el estratega contó que "vuelve David Loaiza, me gustó el trabajo contra Águilas de Juan Carlos Díaz, el de Adrián Arregui, hay jugadores que están entrando al juego táctico. Me está sobrando gente en el esquema y tengo la impresión de que podemos hacer rotaciones ahí en el medio".



Puntualmente sobre el argentino quien llegó de Independiente, el técnico expresó que "Adrián Arregui es un hombre espontáneo y eso lo demuestra en la cancha, es un volante que le da agresividad y juego al equipo. Aparece en ataque, lo veo como un todoterreno, me gustó su forma de afrontar el equipo".



‘Bolillo’ además, aclaró la situación del zaguero que llegó al equipo como alternativa. Un hombre con experiencia y quien conoce muy bien la entraña del club. "Leyton Jiménez ya pasó los exámenes, está trabajando con nosotros y esperamos ponerlo a punto. Es un gran líder, es de la casa y nos puede aportar mucho".



Finalmente, profundizó sobre la labor de los mediocampistas, algo que le roban dudas para conformar el once inicial. También explicó la función de sus laterales. "Nosotros contamos con muchos volantes, tenemos variantes seguramente contra Cali podría jugar Juan Carlos Díaz con Arregui. Las 'manos' nuestras son los laterales, en mis equipos hay más laterales que marcadores, que no han podido atacar es otra cosa, ellos abren la cancha".



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8