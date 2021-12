¡Se queda! Gallardo alivia a River Plate: 'merezco seguir un año más'

Marcelo Gallardo disparó las alarmas en River Plate al convocar, este miércoles, a una rueda de prensa inesperada, fuera del plan del club.

Corrieron los rumores y muchos hinchas del equipo millonario sintieron temor, pero cuando empezó a hablar ante los micrófonos, Gallardo les devolvió el alma al cuerpo.



"Después de unos días de reflexión, que fue difícil, porque no pude cortar. La dinámica del día a día te lleva a no poder aislarte, pero tiene que ver con algo que sentí. Hace unas semanas había pronunciado que iba a evaluar después de 7 años y medio... Lo que exige una institución como esta, lo que uno se compromete, necesitaba reflexionar, llegaba ese punto y decidir qué iba a hacer. No tuve tiempo, pero elijo seguir estando. Es una elección", declaró.



"Recién anoche lo medité y hoy a la mañana se lo comuniqué a Enzo Francescoli, a Jorge Brito, al plantel y al cuerpo técnico y por eso sentía que lo tenía que comunicar hoy para no seguir generando expectativa", añadió el entrenador, en medio de la fiesta de decenas de hinchas a la salida de la sede del club.



"Vale pana, merezco seguir estando un año más. Quería que se genere incertidumbre y atravesar por ese momento. Cada demostración de afecto tuvo un valor muy importante para mí", añadió.

​

Aunque su nombre se mencionó como sucesor de Óscar W. Tabárez en la Selección de Uruguay, finalmente lo habría desestimado para estar, una temporada más, al frente de River Plate.



"La vida te va poniendo a prueba todo el tiempo. Y esta fue una prueba importante. Créanme que después del partido de River, había mucha emoción... pero nunca evalué otra oportunidad. Mientras tuve contrato con River, jamás evalué otra posibilidad... Todas las personas estamos de paso. Las instituciones quedan. Gracias a Dios tuve la posibilidad de elegir. Y yo elijo seguir estando, seguir perteneciendo. Y si lo elijo, realmente es porque lo siento", concluyó.