Todo un conocedor: Quiñones visualiza semifinal en Mundial de Clubes

Tigres de México, con los colombianos Francisco Meza y Luis Quiñones, titulares, y Julián Quiñones (sin acción), superó a Ulsai Hyundai de Corea del Sur en el inicio del Mundial de Clubes en Catar. Ahora, el equipo mexicano se enfrentará al campeón de Copa Libertadores: Palmeiras. Como uno de los suramericanos en la nómina mexicana, Luis se refirió en entrevista al rival brasileño.

La primera conquista en territorio catarí fue por marcador 2-1, con tantos de André-Pierre Gignac. Su primera anotación frente a los surcoreanos entró a la historia como el gol número 400 en la historia del Mundial de Clubes.



Además de Tigres, Al-Ahly de Egipto también se metió a la semifinal del torneo. Superó al equipo local (0-1) y el lunes se medirá al favorito del certamen, el alemán Bayern Munich, que todavía no llega a Doha.



El colombiano Luis Quiñones fue titular y jugó todo el partido, teniendo una buena aproximación ofensiva, que pudo ampliar la diferencia el marcador. Sin embargo no fue. El atacante caleño de 29 años, se refirió a la posibilidad que tiene su equipo se convertirse en el único club mexicano en una final mundial.



“Era importante conseguir la victoria, nos enfrentamos a un gran rival. Supimos sobreponernos a un gol en contra, el equipo encontró claridad y fuimos ganando terreno, logramos minimizar el rival, con la jerarquía que tiene este equipo logramos el primer objetivo. Estamos contentos”, expresó Quiñones, exjugador de Junior y Santa Fe en Colombia.



Y agregó: “El domingo tenemos el segundo partido que hay que afrontarlo con mayor responsabilidad. Palmeiras es un rival difícil, los equipos brasileños son de jugar bien con el balón, además viene de ganar un torneo muy importante como la Copa Libertadores y tiene grandes jugadores. Va a ser un lindo partido, nosotros también tenemos jerarquía de disputar finales en los últimos años”.



El colombiano se mostró positivo frente a la posibilidad de vencer el domingo al campeón suramericano. “El equipo tiene las herramientas para poder conseguir el resultado y pelear la final. Hay que seguir mejorando y estos días van a servir para preparar ese partido con Palmeiras”.



Quinto puesto

​

Domingo, 7 de febrero

Ulsai Hyundai vs Al Duhail SC



Semifinales



Domingo, 7 de febrero

1:00 pm | Palmeiras vs Tigres



Lunes, 8 de febrero

1:00 pm | Bayern Munich vs Al Ahly SC