Mojica palpita duelo frente a Bacca: 'saben jugar cada tres días'

Este sábado, a partir de las 12:30 pm, el equipo de Johan Mojica se medirá al Villarreal de Carlos Bacca, que llega mucho mejor ubicado en la tabla (ocupa la quinta posición). Elche es penúltimo en la Liga de España y suma 14 jornada en línea sin ganar.

El defensa colombiano del Elche, Johan Mojica, aseguró este jueves que el equipo ilicitano es consciente de la necesidad de victoria que existe, si bien dijo que los jugadores no deben obsesionarse con este dato.



"No debemos enfocarnos en ganar sí o sí, sino en realizar el trabajo con pasión", dijo el lateral, quien afirmó que en el vestuario del Elche "sabemos lo que nos estamos jugando y tenemos fe en nuestro trabajo". "Hay que aplicar la casta y sacar la experiencia en estos momentos", añadió el colombiano, quien no cree que el Villarreal, próximo rival en LaLiga pueda acusar el sábado el desgaste físico del partido de Copa ante el Levante.



"Sabemos de la calidad del Villarreal. Tiene una plantilla excelente y sabe jugar partidos cada tres o cuatro días", explicó Mojica, quien señaló, sin embargo, que el Elche debe centrarse más que en el rival "ofrecer una buena imagen y competir, que es algo innegociable".



Mojica elogió el trabajo del grupo durante la semana y aseguró que el Elche "merece la victoria", si bien precisó que deberán "trabajar más de lo que lo estamos haciendo" para conseguirla.



El jugador evitó el debate sobre la conveniencia del actual estilo de juego del Elche, que apuesta por la salida del balón desde atrás, y apostó por "fortalecer la portería a cero". "El equipo no se ahorra nada y tiene una actitud excelente", insistió el colombiano, quien garantizó que los jugadores "lo dejan todo por la camiseta y la ciudad".



EFE