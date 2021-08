Todo se supo: detalles en el video del PSG tras el arribo de Leo Messi

Mientras Lionel Messi descendía del avión en compañía de su esposa Antonella, sus hijos y su padre, el París Saint-Germain publicaba en sus redes sociales un video que develaba el fichaje más importante de la historia. El club parisino lo dijo todo sin decir mucho. Varios detalles buscan conquistar al excapitán de Barcelona desde su arribo.

Lo primero que hay que saber es que Leo aterrizó este martes 10 de agosto en París, pero lo hizo con un sorpresivo cambio de vestuario. De Barcelona partió con una camiseta y al aeropuerto de la capital francesa llegó con otra, que en la parte frontal llevaba el conocido "Ici c'est Paris", frase emblema del PSG.



Mientras eso sucedía en el aeropuerto, hasta el que llegaron decenas de aficionados para recibirlo, el París Saint-Germain publicaba un video de 13 segundos en sus redes, donde decía todo sin decir mucho. Una serie de imágenes entre las que se destaca el escudo de Argentina y la bandera albiceleste colgando en el camerino, un espacio reservado entre Neymar y Mbappé, además de aparecer en una copa sobre la mesa, con la Torre Eiffel de fondo.



Eso no es todo. También aparece Leo, con la camiseta de su selección, aunque no se le ve el rostro. Sus balones de oro figuran en el corto videoclip, con el que adelantan el que será el fichaje más importante en la historia del fútbol mundial.



PSG anunció a través de Twitter que este miércoles, a las 11:00 am (madrugada en Colombia), realizarán una conferencia de prensa. La expectativa mundial es grande por la presentación oficial de Messi como nuevo jugador del club parisino, después de verlo toda una vida con el FC Barcelona.