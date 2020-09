Gigante de la Serie A descarta el posible fichaje de Lionel Messi

Luego del escándalo de Lionel Messi y su posible salida del Barcelona, uno de los equipos que apareció en el mapa del argentino, como posible destino, fue el Inter de Milan.



La prensa europea aseguró que el conjunto italiano estaría interesado en el '10' de la celeste, sin embargo, en medio de los rumores, Piero Ausilio, director deportivo del equipo nerazzurri, habló con la prensa y comunicó que el fichaje del argentino está completamente descartado.

"No entiendo desde dónde llegan ciertos pensamientos. No existe un club en el mundo que no quisiera ficharle, pero existe la realidad y nosotros debemos estar muy atentos al juego limpio financiero", señaló el ejecutivo en entrevista con Sky Sports.

Asimismo, Ausilio explicó que Lautaro Martínez, quien es pretendido por el equipo culé, está fuera del mercado, aclarando así los murmullos que ponían al exRacing de Avellaneda, en el equipo de Cataluña: "No hay ninguna negociación con el Barça, nunca hubo. Después de que caducara la cláusula le quitamos el mercado".

Por último, el dirigente se refirió al tema de Arturo Vidal, manifestando que el chileno gusta en el club y se estaría considerando enviar una oferta formal por el mediocampista: "Vidal es un jugador que nos gusta mucho, pero sigue ligado al Barcelona. Si lo dejan salir en las condiciones que consideramos justas, consideraremos una propuesta", finalizó.