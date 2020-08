Liga suramericana reportó ¡151 casos de covid-19 en futbolistas!

Al menos 151 futbolistas de los equipos que juegan el Campeonato Brasileño fueron infectados por el covid-19 a lo largo de la crisis sanitaria, según un balance divulgado este martes por el portal 'GloboEsporte' y elaborado a partir de los datos de los clubes.



La Liga brasileña comenzó el pasado fin de semana con tres meses de retraso y en medio de una pandemia aún fuera de control en varias regiones del país. Recordemos incluso que Brasil registra una media diaria de 1.000 fallecidos relacionados con el coronavirus desde finales de mayo y un total de más de tres millones de positivos y casi 102.000 óbitos.

En este escenario de emergencia, el retorno de la categoría reina del fútbol brasileño ha estado marcado por la polémica cuando apenas se ha disputado una sola jornada, tras el brote detectado en el Goiás, que obligó a posponer su partido contra el Sao Paulo pocos minutos antes del pitido inicial.



En el cuadro esmeralda se ha reportado una decena de nuevos positivos, ocho de los cuales en jugadores titulares, si bien el Goiás no ha sido el único club en haber sufrido con el covid-19, al menos 151 jugadores han sido infectados con el patógeno desde el inicio de la crisis, según el recuento de 'GloboEsporte'.



Los equipos más fuertemente afectados fueron Corinthians, que llegó a registrar 23 casos confirmados en su plantilla, seguido de Goiás, que, con los positivos de los últimos días, ha registrado 22 infectados, según el portal deportivo. Vasco da Gama llegó a diagnosticar 19 contagiados en los primeros test que realizó a la plantilla en mayo, mientras que Botafogo, también de Río de Janeiro, reportó a lo largo de la pandemia un total de 18 casos.



Por detrás figuran Ceará (11) y Flamengo (10), último campeón de la Liga y la Copa Libertadores, y que incluso llegó a retomar los entrenamientos a finales de mayo sin la autorización de la Alcaldía de Río de Janeiro.

Los elencos menos castigados son, hasta el momento, el Atlético Mineiro, que dirige el argentino Jorge Sampaoli, y el Bragantino, cada uno con un solo infectado entre sus jugadores. De los 20 equipos que participan en el Campeonato Brasileño, Athletico Paranaense y Coritiba son los únicos que no han divulgado sus estadísticas.



Tras la suspensión in extremis del partido entre Goiás y Sao Paulo, la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) se ha visto obligada a realizar una serie de cambios en el protocolo sanitario y ahora, por ejemplo, realizará test a todos los jugadores de los clubes y no solo a los convocados para el encuentro.



También amplió el plazo de antelación para conocer los resultados de los test antes de cada partido, lo que "permitirá que cualquier equipo proceda a cambiar eventuales jugadores con diagnóstico positivo", según indicó la entidad en un comunicado.



El Goiás, prácticamente en cuadro y repleto de suplentes, tiene previsto enfrentarse al Athletico Paranaense en Curitiba este miércoles, en partido correspondiente a la segunda jornada del Campeonato Brasileño, y aún no sabe cuando disputará el encuentro de la primera fecha contra el Sao Paulo.



EFE