¿Dónde ver y cómo seguir EN VIVO los partidos de cuartos de Champions?

Llega una semana crucial en la Champions League, con duelos imperdibles y todas las emociones clásicas del torneo europeo.

Desde este 12 de agosto y hasta el sábado 15, los ocho equipos que siguen vivos en la competencia se medirán en el inédito formato de Final 8, que hará que desde los cuartos de final los equipos se midan en partido único y en una sola sede, que será Lisboa.



Barcelona vs Bayern Munich; Atlético de Madrid vs Leipzig; Atalanta vs PSG y Manchester City vs Lyon serán los duelos en esta instancia.



¿Cómo seguirlos EN VIVO desde Colombia? Prográmese para que no se pierda ninguna emoción:



Miércoles 12 agosto

Atalanta vs PSG

2:00 p.m.

Fox Sports-ESPN



EN VIVO en FUTBOLRED: Minuto a minuto Atalanta vs PSG



Jueves 13 agosto

Leipzig vs Atlético de Madrid

2:00 p.m.

Fox Sports-ESPN



EN VIVO en FUTBOLRED: Minuto a minuto Leipzig vs Atlético



Viernes 14 agosto

Barcelona vs Bayern

2:00 p.m.

Fox Sports-ESPN



ENVIVO en FUTBOLRED: Minuto a minuto Barcelona vs Bayern



Sábado 15 agosto

Manchester City vs Lyon

2:00 p.m.

Fox Sports-ESPN