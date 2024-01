Contra todo: esta sería la fecha de inicio de la Superliga de Europa

Uno de los torneos que más polémicas ha generado y que no se ha realizado hasta el momento es la Superliga de Europa, la cual pretende reunir en un solo torneo a equipos del viejo continente, sin embargo, ante la propuesta se han presentado inconvenientes que han pospuesto el inicio de la competición.



Recientemente, Anas Laghrari, secretario general declaró al medio Ouest France que buscan iniciar el torneo lo más pronto posible y que son cerca de 50 equipos los que están motivados a participar en el certamen que busca revolucionar el fútbol mundial.

De acuerdo al dirigente, “el objetivo es arrancar la nueva competición en septiembre de 2025, y hacerlo con los mejores equipos de Europa y también con los clubes ingleses”, además recalcó que "“Hay clubes que han firmado privadamente con el proyecto y que se han opuesto a él públicamente”.



Ante el misterio de los clubes que estarían involucrados en el proyecto, Anas Laghrari añadió que no se publican los nombres “para no exponerlos ante la UEFA" y complementó recordando que “la sentencia del TJUE dice claramente que no se pueden tomar represalias contra quienes abracen el nuevo proyecto”.



Se espera que el próximo 14 de marzo se tome una decisión para “dejar las cosas claras" por parte del Tribunal Mercantil número 17 de Madrid. Así mismo, el secretario confirmó “que el proyecto se modificó y es abierto, justo y participativo”.