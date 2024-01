¿Millonarios en crisis? Los jugadores que no estarán frente a Junior

El cuadro embajador tuvo un inicio en la liga BetPlay soñado. En su estadio y con su afición vencieron 5-0 a Independiente Medellín, que poco pudo hacer ante la ofensiva capitalina liderada por Édgar Guerra, figura del encuentro al marcar en tres oportunidades.



Ahora, los dirigidos por Alberto Gamero pasan la página y se centran en lo que será el duelo de vuelta por la Superliga 2024 en la que enfrentarán a Junior de Barranquilla con la ilusión de remontar el marcador que está a favor de los rojiblancos por la mínima diferencia, sin embargo, algunos jugadores destacados no estarán en el determinante juego.



Para el partido que se disputará en el estadio Nemesio Camacho el Campín este miércoles 23 de enero, Alberto Gamero no podrá contar con Juan Pablo Vargas, Sander Navarro, Juan Carlos Pereira, Luis Paredes, Samuel Asprilla, Jader Valencia y Daniel Cataño, quienes se encuentran lesionados.



Posterior al encuentro, el timonel embajador declaró que, “Vamos a mirar. Tenemos un par de entrenamientos. No vemos cerca que alguno de los jugadores lesionados vaya a estar". Así mismo, comentó que la nómina inicialista que estuvo frente a Medellín podría ser la misma que estaría enfrentando a Junior de Barranquilla.



Mientras los jugadores se recuperan, Gamero también confirmó que Millonarios se encuentra en la busqueda de un extremo. “Con la junta directiva estamos buscando la posibilidad de un extremo que no dé una mano. Tengo 28 jugadores inscritos. Las puertas están abiertas para un extremo que nos pueda dar una mano", agregó.