Realidades distintas: así llegan Junior y Millonarios a la Superliga

Junior de Barranquilla y Millonarios jugarán este jueves el primer round de la Superliga Betplay 2024, duelo en donde ambos campeones del semestre pasado pelearán por el primer título de la temporada en el fútbol colombiano.



La pretemporada de ambos equipos tuvo realidades distintas al igual que el mercado por lo que ahora llega la prueba de fuego para ver cómo están ambos equipos.

En el caso de Junior, el equipo dirigido por Arturo Reyes llega con mucha confianza y un plantel con fichajes estrella. Los rojiblancos se movieron de gran manera y ficharon a nombres como el de Yimmi Chará que viene de mostrar gran nivel en la MLS, Marco Pérez, uno de los goleadores del FPC en 2023, Víctor Cantillo que quiere recuperar su mejor versión tras un discreto final de ciclo en Corinthians y Rafa Pérez, que será seguramente un referente en la defensa.



En cuanto a la pretemporada, los curramberos jugaron dos encuentros amistosos contra Real Cartagena que terminaron en triunfo para Junior por 3-1 y 1-0. En esos dos juegos, Reyes probó la formación 4-4-2 para generar desequilibrio por las bandas.



En ambos juegos, el técnico probó dos nóminas distintas y hubo confianza con lo mostrados en los dos planteles por lo que se espera que estén a la altura para pelear no solo la Superliga como los demás torneos tanto locales como internacionales.



En cuanto a bajas, Arturo Reyes en rueda de prensa confirmó la baja de Luis 'Cariaco' González por lesión y Rafa Pérez por temas de documentación.



Por su parte, Millonarios se movió discretamente en el mercado. El cuadro Embajador reforzó las posiciones que tenía que reforzar como el tema de los laterales. Allí trajó a Danovis Banguero y a Delvin Alfonzo que se espera que sean titulares en el equipo de Alberto Gamero.



De igual manera, trajo a un jugador como Diego Novoa para cubrir la baja de Juan Moreno a quien no se le dio confianza y terminó marchando a Real Cartagena. Además, Gamero reforzó la delantera con Santiago Giordana que en Perú la rompió y ahora espera ganarse la titular.



En la pretemporada embajadora se jugaron cuatro encuentros donde lograron dos victorias, un empate y una derrota en total.



En los dos primeros juegos, los de Gamero se midieron con La Equidad en partidos de 70 minutos donde destacó el uso de la formación 4-2-3-1, misma que ha venido usando desde hace un tiempo.



En los otros dos juegos, Millonarios enfrentó a Fortaleza donde sorpresivamente cayó 0-1 y ganó el otro juego con una alineación de jugadores alternativos.



No obstante, la pretemporada no terminó de gran manera para el albiazul ya que recientemente anunció las lesiones de Juan Pablo Vargas, Juan Carlos Pereira, Daniel Cataño, Samuel Asprilla y Diego Abadía, unas bajas que trastocan en parte los planes para la Superliga y el debut de Liga ante Medellín el próximo 21 de enero.



Vale señalar que el juego de ida de la Superliga se disputará este jueves a las 8 de la noche mientras que la vuelta será el miércoles 24 de enero en el estadio El Campín también a las 8 p.m.