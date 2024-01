Bacca quiere la Superliga: ‘No nos conformamos con la estrella’

Carlos Bacca fue una de las grandes figuras de Junior durante la obtención de la décima estrella del equipo durante el segundo semestre de 2023. El delantero fue clave en la final ante Medellín y ahora quiere seguir siendo importante en este año.



El experimentado atacante tendrá este jueves su primer desafío el cual será ante Millonarios en la ida de la final de la Superliga Betplay y por ello habló en rueda de prensa de lo que espera del juego y del proyecto del equipo en 2024.



“Llego bien, un poco tarde por un tema personal. He estado trabajando individualmente para no perder el ritmo, pero en la final hay que ratificar el gran momento que estoy pasando”, comentó de inicio.

“El equipo quiere encontrar su mejor versión. Hay un gran grupo que sabe lo que se juega, que es importante para todos. Trabajaremos fuerte para seguir jugando finales”, agregó.



Por su parte, se refirió a las bajas que tendrá Millonarios en defensa y espera que el cuadro de Alberto Gamero pese a las ausencias: “Vargas es una pieza fundamental, pero es una final y Arias lo reemplazará bien. Millonarios no cambiará la forma de jugar en la defensa, de pronto pierden fuerza en el área”.



Sobre la competencia en el puesto de delantero señaló: “En cuanto a Marco (Pérez) y Titi (Rodríguez), la competencia será sana. Marco es un gran goleador que nos aportará experiencia y goles, el beneficiado de esta competencia será Junior.



Por su parte, espera hacer una gran temporada y reveló lo que espera del grupo en esta campaña: “No queremos conformarnos con la estrella, eso se lo he inculcado al grupo. Siempre me quiero superar, mi mejor temporada siempre es la que viene, por ello trabajo con la misma ilusión con la que empecé”.



Finalmente, habló de la cábala de que anota en todas las finales con Junior: “Espero mañana no sea la excepción y poder anotar. El delantero habla con gol, pero lo importante es estar en el equipo y esperamos conseguir el triunfo que anhelamos”.