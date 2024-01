Las sensaciones de Gamero previo a la final: ‘un partido divertido’

Millonarios disputará el primer título del año este jueves 18 de enero, cuando enfrente por el encuentro de ida al Junior de Barranquilla, correspondiente a la Superliga BetPlay. Frente a esta situación, el técnico del conjunto albiazul, Alberto Gamero, resaltó la importancia de iniciar el año de la mejor forma, con el fin de hacer las cosas bien y de alegrar a la hinchada.

En esta ocasión, Alberto Gamero fue cauto y se mostró confiado de acuerdo a lo que han trabajado durante la pretemporada, agregando también la buena plantilla que tiene en Millonarios.

“Va a ser un partido bastante divertido, de dos equipos que hicieron un buen torneo el año pasado, por algo estamos aquí y dos equipos que van a querer ganar la Superliga”, comentó de primeras el técnico samario de Millonarios.

“La mentalidad está puesta en esta Superliga y repito todos los equipos nos preparamos para ganar, para ser campeones, el día 24 será uno y nosotros aspiramos a eso”.

Otro de los temas que habló Alberto Gamero fue sobre la plantilla que viajo a Barranquilla, teniendo en cuenta a los nuevos fichajes de Millonarios y la bajas que tendrán en este compromiso.

“Estoy muy tranquilo y contento con lo que tengo, hoy tenemos inscrito a 28 jugadores pero no vamos a cerrar las puertas. Es un grupo que indudablemente que ya hay jugadores como los cuatro extremos (Quiñones, Paredes, Guerra, y Castro) que traje para el día de mañana, ya tienen muchos partidos en el fútbol colombiano, y ya conocen estos tipos de encuentros que les da experiencia a ellos”-

“Los jugadores nuevos que llegaron, en el caso de Banguero y de Alfonzo que están en la convocatoria, y de Giordana que son jugadores que llegan a pelar por un puesto y vienen a competir. Nos van a dar un refresco que necesitemos”, sobre los nuevos fichajes del equipo bogotano para este primer semestre.

Además dejo claro que quiere regresar a Bogotá con una amplia margen en el resultado, agregando también cómo le ha ido al profesor en todas las finales que ha disputado.

“El objetivo que uno se propone es ir a la final y ganarla, pero los rivales también lo hacen (...) Esta es mi décima final, he perdido cuatro y he ganado cinco, pero esas cuatro me han hecho más fuerte”.