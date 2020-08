Adiós a uno de los mejores de la historia: Iker Casillas se retiró 

Los ídolos de antaño, aquellos que marcaron una época con su talento poco a poco van diciendo adiós. Este martes, Iker Casillas anunció en sus redes sociales que pondrá fin a su carrera como futbolista profesional.

Aunque debutó y jugó casi que la totalidad de su carrera en Real Madrid, el guardameta español puso pinto final a su travesía futbolera en el Porto. Recordemos que un infarto de miocardio, sufrido en 2019, le impidió continuar jugando con normalidad y después de casi año y medio “colgó los guantes”.

Lo importante es el camino que recorres y la gente que te acompaña, no el destino al que te lleva, porque eso con trabajo y esfuerzo, llega solo y creo que puedo decir, sin dudar, que ha sido el camino y el destino soñado #Grac1as pic.twitter.com/xb8ucs9REh — Iker Casillas (@IkerCasillas) August 4, 2020

"Hoy es un día difícil, pero no un día triste, me considero un afortunado por haber llegado hasta aquí, por cómo he llegado, por haber conseguido todo lo que he conseguido, por todo ello. Estoy feliz", anuncia la carta que subió el ahora ex-futbolista.

​Agradeció a sus familiares, clubes, entrenadores, aficionados, rivales y absolutamente todos aquellos integrantes, en mayor o menor medida, del fútbol. “Lo importante es el camino que recorres y la gente que te acompaña... Tengo claro que no es un punto final, el viaje no acaba aquí. Esto sigue y seguro que pronto nos encontraremos de nuevo”.

​Apenas se conoció la noticia, Real Madrid no tardó en emitir un comunicado homenajeando al “mejor portero de la historia del club y del fútbol español”. La Liga, por su parte, hizo un acróstico con su apellido "campeón", "admirable", "sublime", "icono", "legendario", "líder", "asombroso" y "santo".