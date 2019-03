La hermana de Wanda agrandó la polémica: el fuerte mensaje al Inter

Mauro Icardi volvió a los entrenamientos con el Inter de Milán, lo que parece terminar con la larga polémica del argentino en Italia. Sin embargo, la hermana de Wanda, Zaira, no tuvo tapujos y fue fuerte contra el club nerazzurri.

"Es un tema del club. A veces bajan a cierto jugador para demostrar poder. Dicen '¿vos pediste más? Entonces te saco la capitanía'. Viene por ese lado, no es culpa de ella que no juegue. Las decisiones las toman juntos, no se hace nada que él no quiera", dijo Zaira a un programa de TV argentino.

Por otro lado, también elogió a su hermana Wanda, quien es la representante de Icardi y por la que hubo varias polémicas en el club italiano.



"Es muy buena como manager y es muy respetada. Le acaban de entregar un premio de mujeres que van al frente y es muy reconocido (Premio Sócrates). Revolucionó Italia. No es normal que en una reunión haya una mujer tan joven. ¡Y se planta como si fuese manager de toda la vida!", finalizó.