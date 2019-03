'Es muy importante y lo necesitamos': Lautaro Martínez a Mauro Icardi

El conflicto entre Inter y Mauro Icardi parece empezar a resolverse después de más de un mes de tensión. Pese a que no todavía no hay confirmaciones oficiales, todo indica que el delantero argentino volverá a entrenarse desde mañana con el plantel del equipo italiano con el objetivo de aprovechar el parate por la fecha Fifa para ponerse en forma, según informó la 'Gazzetta dello Sport'.

Todo comenzó el 13 de febrero pasado, cuando Inter anunció a través de sus redes sociales el cambio de la capitanía: el esloveno Samir Handanovic tomó la cinta que hasta ese día llevaba Icardi, lo que desató un furioso incendio. Ese mismo día, el técnico Luciano Spalletti confirmó que el atacante se negó a viajar con el plantel a Austria para jugar frente a Rapid Viena por la UEFA Europa League. Y todo comenzó a desgastarse rápidamente.



El delantero argentino acusó dolores en la rodilla derecha, pero luego el club le realizó estudios y comprobó que no había lesión alguna. Y en medio del conflicto, comenzó a tomar más poder la figura de su esposa y agente Wanda Nara, quien cuestionó al entrenador, apuntó contra los compañeros y criticó a los dirigentes de la institución por no cuidar ni valorar a Mauro en las negociaciones por la renovación de su contrato -su vínculo actual es hasta 2021- que se estacaron por diferencias económicas.



Ahora, más allá del supuesto interés de Real Madrid de contratarlo, al parecer Icardi ya no siente molestias en su rodilla y está en condiciones de jugar, por lo que regresaría a entrenarse con el plantel para reacondicionarse físicamente y ponerse a disposición del técnico: el domingo 31 de marzo podría estar presente en el duelo ante Lazio en casa por la fecha 29 de la Serie A de Italia.



Al estar en conflicto con Inter y no poder mantener ritmo de juego, Lionel Scaloni, técnico de la Selección Argentina, decidió no convocarlo a Icardi para los amistosos frente a Venezuela y Marruecos de la presente fecha Fifa. Y quien sí fue citado fue Lautaro Martínez, compañero y amigo personal desde que llegó a Italia hace casi un año, quien decidió apoyarlo en este momento.



"Con Mauro me llevo muy bien. Siempre lo dije: desde el primer momento que llegué a Italia me ayudó muchísimo. Conmigo se portó muy bien, formé una gran relación dentro del campo y fuera. Lo que está viviendo es un tema personal que lo tiene que resolver él con el club. Sé lo que hizo en Inter y lo que significa, pero no trato de meterme la presión encima de reemplazarlo porque me puede jugar en contra. Mauro es muy importante dentro del grupo y para el equipo. Ojalá que termine todo en buen puerto porque es muy importante y lo necesitamos", destacó Lautaro.



