Icardi terminó su rebeldía: volvió a entrenamientos con el Inter

Mauro Icardi ha terminado este jueves sus 'días de descanso' y se ha sumado al entrenamiento del Inter de Milán.

El argentino, figura de su equipo, no estaba disponible desde el 13 de febrero pasado, cuando comenzó una complicada negociación para la firma de la renovación de su contrato, que aún no se ha concretado.



Este hecho provocó la pérdida del brazalete de capitán, que ahora tiene Handanovic, uno de los jugadores que estuvo en la jornada de este jueves, marcada por la ausencia de varios internacionales, presente en sus selecciones. Icardi, nuevamente, no fue convocado al equipo de Messi.



En la sede del Inter, además del técnico Luciano Spaletti, estuvo el director ejecutivo Beppe Marotta, además de varios directivos. ¿Señal de que las negociaciones con Wanda, esposa y agente del jugador, van por buen camino? Eso está todavía por verse, pues se dice que hay varias fertas sobre la mesa, entre ellas una del Real Madrid.