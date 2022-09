Alerta en Al Nassr de Ospina y River: figura sufre problema cardiaco

Al-Nassr de Arabia Saudí tiene una una preocupación adicional a su última derrota y su noveno lugar en la tabla de posiciones de la liga loca. Ahora sufre por uno de los suyos.

La preocupación del equipo de David Ospina tiene que ver con el argentino Gonzalo 'Pity' Martínez, quien ha confirmado en las últimas horas que sufre un problema cardiaco.



"Pronto estaré en las canchas y más fuerte que nunca. Es una pericarditis y hay que tratarla, nada más... "No me maten que tengo para rato", dijo el atacante en su cuenta de Instagram.



Martínez, figura en el título de Copa Libertadores 2018 contra River Plate, no detalló cuál será el procedimiento médico o cuánto estará de baja. Los hinchas del equipo millonario inundaron las redes con mensajes de apoyo.

Mensaje 'Pity' Martínez Foto: Tomado de Instagram @pity_martinez



¿Qué es la pericarditis?



La reconocida Mayo Clinic explica en su sitio web que se trata de "la hinchazón e irritación del tejido delgado en forma de saco circundante al corazón (pericardio)", una afección que generalmente es leve pero que en algunos casos requiere tratamiento con medicamentos. Ese podría ser el caso de Martínez.



Al-Nassr no ha hecho comentarios sobre esta novedad médica ni sobre el futuro del futbolista. Muchos temieron, al conocer la noticia, que se tratara de una situación como la que obligó al también argentino Sergio 'Kun' Agüero a retirarse de las canchas, pero ese, según el propio 'Pity', no sería el caso.