¿De Muriel-Zapata a James-Mina? Everton se fija en talento de Atalanta

Después del parón de la fecha Fifa, las diferentes liga de Europa retoman sus campeonatos que ya entran en la recta final. En Italia e Inglaterra ya hay equipos que se perfilan para quedarse con el título de la temporada, por lo que estás últimas jornadas serán decisivas para, además de conocer al campeón, definir los puestos a competencias europeas.



Sin embargo, pese a que las competencias no han finalizado, los rumores de los fichajes de verano no dejan de sonar, y son varios los clubes que ya adelantan trámites para quedarse con los servicios de algunos jugadores y planificar la temporada del 2022.



Justamente, uno de los clubes que ya piensa en el futuro es el Everton, equipo cuyo objetivo está en quedar en los primeros puestos de la Premier League, luego de que Manchester City se tomara una larga ventaja de puntos en la tabla de posiciones.



Ante esto, Ancelotti, además de diseñar la estrategia para rematar la temporada de manera ideal, también piensa en su próximos fichajes. El Liverpool Echo afirmó que Carletto está tras los pasos de un compañero de Duván Zapata y Luis Fernando Muriel en Atalanta, lo cual sería una bomba del mercado, teniendo en cuenta el gran nivel individual que atraviesan los jugadores del conjunto de Bérgamo.



Pues bien, se trata del ucraniano, Ruslan Malinovskyi, quien es pretendido por los toffees y, tal y como lo aseguran en Inglaterra, el jugador y Atalanta estarían dispuestos a entablar una negociación si llega una buena oferta por el volante creativo (21 millones de euros). Sergiy Serebrennikov, representante del ofensivo, explicó que aún no piensan en una renovación con el cuadro que dirige Gian Piero Gasperini, pero que todo dependerá de las propuestas que lleguen al jugador para tomar una decisión.



Así las cosas, cuando el mercado de fichajes está cerca de comenzar, Malinovskyi podría alejarse de Zapata y Muriel, para unirse a la escuadra de James y Mina, la cual espera ser la sensación del mercado en el próximo periodo de transferencias. ¿Se dará la transferencia?