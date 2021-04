Posibles destinos para el 'Kun' Agüero: los equipos que lo quieren

El pasado 29 de marzo, a través de un comunicado oficial, Manchester City anunció que su gran ídolo y figura de los últimos años, Sergio 'Kun' Agüero, saldrá del equipo al final de temporada, luego de 10 años vistiendo de celeste.

Agüero, goleador histórico de los sky blues, pone fin a su etapa en Inglaterra y ahora está en la órbita de varios clubes del mundo, que, pese a que el argentino tiene 32 años, buscan contratarlo como jugador libre para la próxima temporada.



Los rumores cada día se hacen más fuertes, sin embargo, no todos los clubes tienen la posibilidad de contratar a este artillero exAtlético de Madrid, quien sigue siendo una cuota fija de gol. Acá repasamos los posibles destinos del 'Kun' para la siguiente temporada.



Barcelona



El primer gran candidato para quedarse con Agüero es el FC Barcelona. Con la llegada de Joan Laporta a la presidencia del club catalán, el primer objetivo del dirigente es renovar a Lionel Messi, para llegar a eso, Laporta buscará formar un gran equipo para que el argentino se sienta a gusto con el plantel y termine firmando por un año más.



En este orden de ideas, Agüero es una de las claves para que Messi se quede en el cuadro blaugrana, pues además de ser grandes amigos, serían un complemento en ataque que ilusiona a club con una futura disputa de títulos.



PSG



Sin lugar a dudas, para fichar a un atacante del calibre de Agüero, se necesita de un buen músculo económico. Pese a que le jugador llegará libre, el salario del argentino es bastante alto, aspecto que hace que no todos los clubes entren en la pelea por ficharlo.



PSG, con su poderío económico, tiene los fondos suficientes para hacerlo, además, según se informó en Europa, el 'Kun' es del gusto de Mauricio Pochettino y este factor sería clave para que dé la contratación.



Juventus



La noticia de la salida de Agüero alarmó a varios equipos de Italia, quienes vieron en el argentino un buen jugador para reforzar su delantera. Ante los rumores, Inter de Milan y Juventus aparecieron como las posibles opciones para el atacante, sin embargo, el cuadro que dirige Andrea Pirlo se perfila como uno de los firmes candidatos para quedarse con el artillero.



Según la Gazzetta dello Sport, el 'Kun' hace parte del plan con el que la Vecchia Signora buscaría quedarse con la Champions League de la próxima temporada, y en este orden de ideas, Agüero sería el candidato perfecto para acompañar a Cristiano Ronaldo en el frente de ataque.



Independiente de Avellaneda



Sergio Agüero debutó en Independiente en el 2003. En su trayectoria en el rey de copas, fue dirigido por Julio César Falcioni, DT que hoy en día dirige a Independiente y que podría ser le puente par que el 'Kun' regrese al fútbol argentino.



No obstante, los directivos del cuadro de Avellaneda ven poco factible el regreso del delantero al país, ya que, tal y como se conoció, Agüero planea quedarse en el Viejo Continente. Sin embargo, hay que recordar que Sergio es hincha de Independiente y en cualquier momento se puede dar su regreso.