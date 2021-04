Duván se declaró hincha de un equipo inglés y ya les ‘calentó el oído’

¿Se imagina usted a Duván Zapata luchando por ser el goleador de la Premier League? El delantero colombiano ha dado bastante de qué hablar esta semana en territorio inglés.

​

Recordemos que actualmente brilla con Atalanta en el fútbol italiano y desde hace un par de años varios equipos europeos han mostrado interés por contar con sus servicios.

En diálogo con ‘La Gazzetta dello Sport’, Zapata fue cuestionado respecto a su futuro y dio unas declaraciones que absolutamente nadie esperaba respecto al equipo que seguía en su juventud.



“¿Mi futuro en la Premier League? Nunca digas nunca en el fútbol”, fueron las primeras palabras del jugador de 30 años. La pregunta llegó debido a los rumores que lo ubican en dicha liga, tras el supuesto interés del Chelsea de Thomas Tuchel.



Eso sí, fue claro en que tiene un equipo favorito en territorio británico y no es precisamente el cuadro londinense. Es más, se declaró hincha de un gran rival de los ‘Blues’. Una locura total.



“Cuando era niño, siempre veía la Premier League... ¡Era hincha del Arsenal! Me levantaba temprano cada fin de semana para ver sus partidos”, mencionó. ‘Gunner’ desde la cuna gracias a Thierry Henry, Patrick Vieira, Robert Pires y demás figuras que ganaron la liga local de manera invicta.



Así pues, no sería raro ver en un futuro cercano a Duván compartiendo el ataque con el gabonés Pierre-Emerick Aubameyang. Y no es una idea loca teniendo en cuenta que Alexandre Lacazette está cerca de partir y las únicas opciones en punta son actualmente los juveniles Reiss Nelson y Eddie Nketiah.



Espacio hay de sobra, la pregunta es ¿Arsenal negociaría con Atalanta por el fichaje del colombiano?