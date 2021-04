México quiere romper el mercado: club preguntó por jugador del Bayern

México le ha apostado a grandes fichajes para posicionar su liga entre las mejores del mundo. Como prueba de ello es André-Pierre Gignac, delantero francés que supo brillar en el Olympique Marsella y con su selección nacional, pero que después de algunos años triunfando en Europa decidió dar el salto y unirse a la disciplina de Tigres UANL.

Justamente, a pocas semanas para que se acabe la temporada y se abra la venta de transferencias, según se conoció, Tigres preguntó por un jugador del Bayern Munich, equipo al que enfrentó en la final del Mundial de Clubes el pasado 11 de febrero.



Pues bien, se trata de Douglas Costa, atacante brasileño, quien actualmente viste los colores del equipo bávaro, pero que sus derechos pertenecen a la Juventus.



En una entrevista con Sky Sports Italia, Giovanni Branchini, representante del exjugador de Gremio, aseguró que sí hubo un contacto con el club mexicano, pero que por cuestiones del salario, su llegada a la Liga MX es casi imposible: "Recibí una llamada de Tigres en México por Douglas Costa, pero tiene un salario altísimo", dijo.



No obstante, no es al primera vez que Tigres pregunta por Costa y el jugador estaría buscando un nuevo equipo, ya que no disfruta de mucha continuidad en la actualidad. Gremio de Portoalegre es otro de los equipos interesados. A sus 30 años, el extremo está cotizado en 12 millones de euros.