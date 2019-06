Diego Maradona explotó: así despejó dudas sobre su supuesto Alzheimer

Diego Armando Maradona tuvo que salir al cruce de las versiones que indicaban que padecía Alzheimer. El exfutbolista argentino, actual entrenador, explotó y despejó dudas sobre su estado de salud.

“Muchachos, con las enfermedades no se jode...”, tituló Maradona un video que colgó en su Instagram.



Molesto, Maradona aseguró que “mienten” sobre su supuesto Alzheimer. Y lamentó que lo hayan relacionado con una enfermedad tan “jodida”.



“La gente que tiene Alzheimer se muere. Y yo no me estoy muriendo. Porque estos hijos de... saben qué, la tiran para crear confusión. Y a mí no me va”, apuntó el Diego, quien dijo que ese tipo de versiones es “no saber hacer periodismo”.