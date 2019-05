El motivo por el que Maradona pidió que ‘no vayan a ver’ su película

‘Diego Maradona’ se lanzó este domingo en el festival de Cannes y se estrenará en los cines europeos el 14 de junio. Este documental quiere mostrar los mejores momentos deportivos del exfutbolista argentino, especialmente su vida de ídolo en Nápoles y sus logros deportivos con la selección Argentina.

Al documental de Maradona, faltó precisamente Diego. Y quien justificó su ausencia fue el director del filme, Asif Kapadia, una vez concluida la proyección. “No está bien, está próximo a tener una operación”, resumió de manera escueta el británico, de ascendencia india, creador también de los exitosos documentales ‘Amy’ (Whinehouse), ganador del premio Oscar, y ‘Senna’, sobre el legendario piloto brasileño.

Aunque el documental se llama ‘Diego Maradona’, tiene como subtítulos cuatro palabras: “Rebelde, héroe, estafador, Dios”. Ese resumen no le gustó nada al ídolo argentino, que en una entrevista con ‘Univisión’ fue determinante: “Yo jugué al fútbol y me gané mi dinero corriendo detrás de la pelota. Yo no estafé a nadie. Si ellos quieren atraer al público así, están equivocados. Depende cómo se lea la palabra Estafador al lado de Dios”.



Luego, sentenció: “No me gusta el título, así que si no me gusta el título no me va a gustar la película. No vayan. No me gusta el nombre”, puntualizó Maradona.