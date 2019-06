Diego Maradona se postuló para ser entrenador de un gigante de Europa

Diego Maradona, con presente en Dorados, se postuló para ser entrenador de uno de los gigantes de Europa y de Inglaterra: Manchester United. El argentino, con picante, habló sobre la idea en 'Four Four Two'.

"Si necesitan un entrenador, soy el hombre indicado. Sé que venden muchas camisetas en todo el mundo, pero también necesitan ganar trofeos y yo lo puedo hacer por ellos", comentó.



El astro argentino no ha podido ascender a Dorados a la primera división de la Liga de México, pero ha dejado buenas sensaciones en el club azteca.



Ahora, el '10' se postuló para un equipo que lucha en la Premier League y que no ha tenido sus buenos momentos. 'El Diego' también pasó por la Selección Argentina.