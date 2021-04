¿Nuevo destino? Tres equipos por un solo objetivo: Cristiano Ronado

A sus 36 años, Cristiano Ronaldo sigue más vigente que nunca. El astro portugués es el máximo anotador de la Serie A con 25 goles, pese a que su equipo, Juventus, pasa por un difícil momento deportivo.

Producto de ese mal rendimiento, en Europa se habla de la posible salida del atacante en el próximo mercado de transferencias, pues, tal y como se conoció, el exReal Madrid abandonaría el conjunto de Turín si no se cumple uno de los objetivos de la temporada: clasificar a la Champions League.



Actualmente, la Vecchia Signora, con 66 unidades, se ubica en la cuarta casilla del campeonato italiano, igualando en puntos al Napoli que es tercero y al Milan que es quinto y está en zona de Europa League. Con esto, si el elenco que dirige Andrea Pirlo, a falta de cinco fechas para que finalice la temporada, suma otra caída en el certamen local, se estaría quedando sin la Liga de Campeones y sin su máxima figura.



Para los clubes resulta apetitoso saber que Ronaldo estaría pensando dejar el equipo bianconeri, sin embargo, son pocos los que se pueden dar el lujo de contratar al astro luso, pues su alto salario, entre otras pretensiones, es un gran impedimento.



Se sabe que Real Madrid no traerá de vuelta al atacante después de las declaraciones de Florentino Pérez; por ende, serían dos equipos, además de Juventus, los que estarían en la lucha por el goleador que sigue siendo una cuota fija en ataque.



Juventus: El primer equipo que pelea por Cristiano Ronaldo es Juventus. El equipo de Turín quiere retener al goleador portugués con algún título. En el momento, solo le queda disputar la Copa Italia, por lo que la consecución de este trofeo, más el objetivo de clasificar a la Champions League, sería la táctica, a nivel de logros deportivos, para retener al jugador.



Cabe resaltar que Cristiano tiene contrato con el club hasta junio del 2022 y que cobra un salio que se aproxima a los 30 millones de euros anuales.

​

Manchester United: Según explicó Tuttosport, el primer equipo interesado en Ronaldo es el Manchester United. El cuadro de Ole Gunnar Solskjær estaría dispuesto a asumir los gastos del portugués para traer de regreso a uno de los mejores jugadores de su historia. Para Cristiano, el United no sería un mal destino, pues se fue por la puerta grande de este club, luego de brillar entre el 2003 y 2009.



PSG: El otro equipo que estaría en la puja por el portugués es el París Saint-Germain. El medio italiano asegura que el equipo parisino sería una de las opciones que tendría el astro para decidir sobre su futuro. Actualmente, el PSG disputa una nueva semifinal de Champions, por lo que este proyecto ambicioso podría seducir al atacante. Además, el equipo francés tiene el musculo financiero suficiente para asumir los gastos de su salario.