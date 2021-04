Lista de Rueda ya tiene 50 nombres: ¿quién cotiza al alza? ¿a la baja?

A esta hora, en las oficina de Conmebol, ya hay una lista de 50 posibles convocados de la Selección Colombia para la próxima Copa América 2021, de la cual es sede, junto a Argentina.

Cada delegación puede decidir si quiere o no que esa lista sea pública y en el caso del entrenador Reinaldo Rueda, quien por ahora no ha tenido más que conversaciones a distancia con sus dirigidos, la reserva será total.



El 10 de junio se cumple el plazo para entregar la lista de 23 jugadores así que hay tiempo para depurar este primer bloqueo, que tiene más fines administrativos, de permisos en clubes y protocolos de posibles viajes, más que otra cosa. Vale decir que esta vez, por la coyuntura, se permitirá el llamado de 5 jugadores más en casos de contagios de covid-19.



En todo caso, la lista de 50 nombres es ya una aproximación a lo que tendrá Colombia en el torneo regional en su casa. Una primera guía son los últimos llamados por Eliminatorias, donde están los nombres habituales, los que juegan en Europa y, en teoría, tendrían la primera opción. Pero hubo un microciclo en febrero, el único trabajo de Rueda directo con los futbolistas, y de ahí podrían salir otros candidatos. Repasamos la actualidad de los posibles llamados y revisamos quién está al alza y quién a la baja, cuando faltan seis semanas para la competencia.



Los arqueros



David Ospina (Nápoles ITA) ha tenido problemas físicos en la temporada y alterna la posición, con lo cual solo lleva 16 juegos en Liga. Ahora mismo no está disponible en su club, pero aún con poca continuidad es el plan A y medio plan B en Selección Colombia.



Álvaro Montero (Deportes Tolima) venía de una disputa con su club que lo marginó un par de partidos, pero ha vuelto y es titular en Liga y Copa Sudamericana. Suma 20 partidos en total.



Camilo Vargas – Atlas (MEX), 32 partidos de Liga con Atlas, es indiscutible, pero también es verdad que recibió 9 goles en sus últimas dos salidas en eliminatorias.



El técnico Rueda llamó a Aldair Quintana (Nacional), José Luis Chunga (Jaguares) y Juan Moreno (Millonarios). Solo el primero tiene continuidad en Liga (cuartos) y Copa Libertadores (grupos), el segundo ya fue eliminado y el último ha perdido su puesto con Cristian Vargas.



Los defensores



Los centrales son un dolor de cabeza. Yerry Mina (Everton, ING) acaba de volver de lesión, ya es su tercera baja en la temporada y no es titular. Es el mismo escenario de Davinson Sánchez (Tottenham, ING), quien no aprovechó mejor sus pocas ocasiones con Mourinho y no parece que tenga muchas opciones con Mason, el que ahora se sienta en el banquillo. Las otras opciones son Jeison Murillo



¿Alternativas? Jeison Murillo (Celta de Vigo, ESP) tiene la continuidad que les falta a sus compañeros, incluso lleva dos goles en LaLiga, pero tiene unas de cal y otras de arena. Además, fue titular en las últimas dos nefastas salidas en Eliminatorias. Jhon Lucumí (KRC Genk, BEL) es habitual en su equipo pero no suelen darle confianza en Selección y

William Tesillo (León (MEX) tiene 35 partidos con León, el ritmo que urge y juega en su posición natural de central, habrá que ver si se hace visible. Una opción más del microciclo es Pablo Ortiz (América), titular habitual y además promesa para el futuro, además de Germán Mera (Junior), aunque actualmente está lesionado, y Dany Rosero (Cali).



Para el lateral derecho hay dos nombres señalados: Santiago Arias (Bayer Leverkusen) todavía está en recuperación de su grave lesión con Selección y Stefan Medina acaba de lesionarse en Monterrey, segunda baja en los últimos meses, lo que no es precisamente alentador. Quedan Luis Manuel Orejuela (Sao Paulo, BRA), que no es protagonista en su equipo, y Daniel Muñoz (KRC Genk, BEL), con más protagonismo y una ficha clave en su posición natural.



De la convocatoria de Rueda en febrero están Wálmer Pacheco (Equidad), en plena continuidad en Liga y Copa, Cristian Arrieta (América) y Rafael Carrascal (América), también en acción y con protagonismo en Liga y Copa. Se cayó Andrés Felipe Román (Millonarios), a la espera de resultados de sus pruebas por posibles problemas cardiacos.



Para el lateral izquierdo, el quebradero de cabeza de siempre, Frank Fabra (Boca Juniors, ARG) ha tenido días muy grises y ha recibido críticas en Argentina; Johan Mojica no lo pasó bien en Atalanta (ITA) pero se ha ido consolidando en Elche de España.



Los mediocampistas



En el medio campo, hay diferencias entre los más defensivos y los ofensivos. En el primer rubro, en el papel, no debería haber problemas pues llegan con continuidad y experiencia en Selección Matheus Uribe (Porto, POR), Wilmar Barrios (Zenit, RUS) y Jefferson Lerma (Bournemouth, ING), este último en playoff para ascender a la Premier. Jorman Campuzano (Boca Juniors, ARG) tiene buen nivel, pero últimamente fue baja por covid.



Entre las opciones del microciclo, Jhojan Valencia (Cali), Larry Angulo (Equidad) y Fabián Ángel (Junior) pueden estar disponibles, aunque este último apenas sale de lesión.



En el perfil ofensivo, Juan Guillermo Cuadrado (Juventus, ITA) está fuera de toda discusión, aunque habría que ver si se mantiene en Selección su rol de extremo en el club italiano.



Está James Rodríguez (Everton, ING) plenamente recuperado de sus últimas lesiones, en Inglaterra no dudan de su talento y su aporte pero lo juzgarán al final por la meta de la clasificación a zona europea. Siempre que esté disponible debería estar en Colombia. Pero... su solo nombre ya enciende polémicas. Por las dudas, siempre está otro que tampoco las tiene todas consigo por pasado pero también por su última lesión y su positivo pro covid, Edwin Cardona - Boca juniors (ARG). Muchos creen que aunque esté en China, Juan Fernando Quintero, quien ha jugado un par de partidos con Shenzen, es una opción.



¿Qué vio Rueda en el microciclo? A Luis Sánchez Mosquera (interior izquierdo o derecho, América).



Los delanteros



Fuera de toda discusión están Duván Zapata y Luis Fernando Muriel (Atalanta, ITA), delanteros sensación del Calcio, con experiencia, respeto, confianza y en un momento ideal. Cerca está Alfredo Morelos (Rangers, ESC), campeón y siempre cumpliendo su cuota. Y aunque haya estado fuera de la órbita, Sebastián Villa (Boca Juniors) tiene una continuidad difícil de ignorar y un peso definitivo de cara al arco rival.



Menos protagonista pero incisivo estaría Luis Díaz (Porto, POR). Si quisiera mirar a su propio microciclo, está Cristian Arango (Millonarios) en un momento excepcional, aunque también, como extremo, aparece Santiago Moreno (América).



Cotizando a la baja están Falcao García, nada menos, quien por una inoportuna fractura facial está otra vez retomando su rumbo en Galatasaray, y Luis Suárez, con poca continuidad en Granada (ESP).