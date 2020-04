¡Una polémica más! Le dan con todo a 'CR7' por saltarse la cuarentena

Cristiano Ronaldo ha tenido problemas para quedarse en su casa, pues días atrás se le vio paseando con sus hijos y familia. Ahora, el futbolista fue a entrenar a una cancha en el estadio de Madeira, en Choupana.



Sin embargo, la falta al aislamiento no se pasó desapercibido y desde Portugal criticaron al futbolista de Juventus, confirmando que no tenía permiso para salir a entrenar.

“Ronaldo no tiene un permiso especial para entrenar”, dijo Pedro Ramos, consejero de salud de la región de Madeira. “Tiene derecho a entrenarse siempre que respete las normas, como todos los ciudadanos. No tiene ningún privilegio”, agregó.



Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado una sanción para el portugués, pero sí ha generado malestar en su país y en Italia, principalmente en Juventus.