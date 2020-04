Razones que dejarían a Cristiano sin un soñado regreso al Real Madrid

En Italia se rumora una salida de Cristiano Ronaldo y algunos medios europeos ya hablan de un posible regreso del portugués al Real Madrid, el club blanco en el que tanto brilló.



Sin embargo, desde portales deportivos de España mencionan que este regreso no se dará y hay varias cuestiones, además de los 'roces' que quedaron entre la dirigencia y el futbolista.

"Real Madrid considera que la etapa del portugués ya finalizó y que no entra en la estrategia de fichajes del club blanco que prioriza la llegada de jóvenes cracks y no la vuelta de Cristiano. El club blanco sabe que necesita gol del que se quedó huérfano tras la marcha precisamente de Cristiano, pero su objetivo no es su vuelta, si no fichar a un joven delantero. Mbappé es el gran objetivo del Real Madrid, aunque el PSG ya ha dicho que este verano no sale el francés. Haaland es el otro jugador que quiere", escribió 'Mundo Deportivo'.



Sin embargo, lo que sí parece seguro es que el futuro del astro portugués no seguiría en Juventus, pues el club tiene un gran impacto económico en contra por el coronavirus y buscaría mitigar esa parte con la venta del '7'.