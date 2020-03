Otra manera de disfrutar la cuarentena: playlist y música sobre fútbol

La cuarentena y el aislamiento pueden ser complicados, aburridos y deprimentes. Por esta razón, en FUTBOLRED le dejamos algunas sugerencias de música sobre fútbol que puede escuchar.



Tanto ustedes como nosotros extrañamos el deporte, así que hay opciones para que esta espera sea más amena. ¿Tiene alguna adicional? ¡Los leemos en nuestras redes sociales!

Playlist en Spotify:

Futbolero: en esta playlist de la plataforma de Spotify hay canciones como: La Mano de Dios-Rodrigo, homenaje a Maradona. No Me Arrepiento De Este Amor - A77aque. El Baile De La Gambeta - Bersuit, entre otras entre los que se destacan Los Fabulosos Cadillacs.



Himnos de Estadio: en esta playlist hay canciones en inglés: Chelsea Dagger - The Fratellis, We Are The Champions - Queen, entre otras.



Fútbol Argentino: en esta playlist, hay música argentina que es 'top' en el país: Toco y Me Voy - Bersuit, ¿Qué es Dios? - Las Pastillas del Abuelo, La Vida no Es La Misma Sin Fútbol - Jauregui.

Algunas de estas canciones en YouTube: