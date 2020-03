Alivie el encierro: ¡40 películas imperdibles para amantes del fútbol!

Serán días que parecerán larguísimos para los fanáticos del fútbol que no tienen por estos días la emoción de la competencia.

La emergencia por el coronavirus covid-19 ha obligado a la suspensión indefinida de las grandes ligas y torneos europeos y el tedio puede llegar a ser crítico, si se suma la orden imperiosa de pasar la mayor cantidad de tiempo posible en casa para evitar más contagios.



¡Pero no se preocupe! Le presentamos las 40 películas imperdibles para todo buen amante del fútbol para disfrutar de aquí al final de la emergencia por el virus.



Para que no falle, le incluimos el nombre de la película y el de su director.



El teatro es su casa. Ahora, ¡es su turno de ponerse manos a la obra!:



1- Dos medios tiempos en el infierno, Zoltan Fabri

2. En fuera de juego, David Marqués

3. The Damned Unitedm Tom Hooper

4. 66, Paul Wiland

5. Pelota de trapo, Leopoldo Torres

6. Off Side, Jaffar Panahi

7. Montevideo, Dios te bendiga, Dragan Bjelogrlic

8. Mike Basset, entrenador inglés, Steve Barron

9. Guys and Balls, Sherry Hormann

10. La pena máxima, Jorge Echeverry

11. The cup (La copa), Khyentse Norbu

12. El árbitro, Paolo Zucca

13. Juegos viriles, Jan Svankmajer

14. Green Street Hooligans, Lexi Alexander

15. Historias de fútbol, Andrés Wood

16. Hermano, Marcel Rasquin

17. Heleno o Príncipe maldito, José Henrique Fonseca

18. Diario de un Hooligan (The football Factory)

19. Evasión o victoria, Jhon Huston

20. El viajero, Abbas Kiarostami

21. El milagro de Berna, Sönke Wortmann

22. El camino de San Diego, Carlos Sorín

23. El cabezazo, Patrick Dewaere

24. El año que mis padres se fueron de vacaciones, Cao Hamburger

25. Diamantes negros, Miguel Alcantud

26. Buscando a Eric, Ken Loach

27. A Barefoot Dream, Kim Tae-kyun

28. Los futbolísimos, Miguel Angel Lamata

29. Mi mundial, Carlos Andrés Morelli

30. Ciudad de Dios, Fernando Meirelles

31. ¡Gol!, Danny Cannon

32. Días de fútbol, David Serrano

33. El penalti más largo del mundo, Roberto Santiago

34. Los colores de la montaña, Carlos César Arbeláez

35. Quiero ser como Beckham, Gurinder Chadha

36. Shaolin Soccer, Stephen Chow

37. Fever Pitch, David Evans

38. 'Cavernícola', Nick Park

39. 'Futbolín', Juan José Campanella

40. El sueño de Iván, Roberto Santiago