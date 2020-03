El fragmento del libro 'Zidane' que le tira con todo a James y Bale

En los pasados días, en España, se ha rumorado de la posible mala relación que mantienen James Rodríguez y Zinedine Zidane, mencionando que sería la razón de que el francés no lo tenga en cuenta en el Real Madrid.



Ahora, en la revista 'Vanity Fair' se publicaron algunos fragmentos de lo que será el libro 'Zidane' que fue escrito por Frédéric Hermel, periodista de 'As' en España. En una parte le lanzan con todo a James y a Gareth Bale por sus actitudes.

“Es una actitud leal que le permitirá conservar el respeto y la admiración del conjunto de su plantilla. Excepto quizá algunos ejemplos como James y Bale. Dos detractores del método Zidane, y dos víctimas de su apreciable intransigencia. (Zidane) no tiene ninguna piedad para los pocos motivados, por mucho talento que tengan, por muy caro que hayan costado al club, por mucho que brillen sus nombres en lo alto del cartel del fútbol mundial. Los que no se machacan en el entrenamiento no obtienen el derecho de disputar los partidos", escribió el periodista.



El tema se dio luego de que en una entrevista para el libro, Zidane explicara que cuida a sus jugadores y que no es de los que salen a tirarle mierda a los futbolistas de su plantilla.



“No porque hayan tenido tres o cuatro malos resultados o porque hayan vivido tres o cuatro situaciones difíciles me voy a cambiar de chaqueta. Asumo lo que soy y defiendo a los míos con uñas y dientes. Creo en mis jugadores y así será hasta el final. No soy de los que echan mierda a uno o dos futbolistas cuando no están bien y que sueltan ‘Es culpa de este o de aquel’. Estamos todos en el mismo barco", dice el libro.