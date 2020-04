¿Muy drásticos? Un equipo rescindió los contratos de toda la plantilla

El Deportivo Coopsol, de la Segunda División de Perú, rescindió los contratos de toda su plantilla al aducir que no podía pagar los salarios mientras el fútbol esté suspendido por la emergencia sanitaria del covid-19, pero con la promesa de volverlos a contratar si finalmente se disputa el torneo.



El cuerpo técnico y los jugadores del Coopsol se enteraron de sus despidos por intermedio de una carta de sul presidente, Freddy Ames.



En la misiva, publicada por el diario Líbero, Ames argumenta que es muy probable que el campeonato no se llegue a disputar tras haber sido suspendido indefinidamente.

El entrenador del Coopsol, Francisco Melgar, manifestó su comprensión con la medida. "Un club serio como Coopsol no podía tener un plantel inactivo y pagarle, y eso es más que comprensible", indicó . "Por eso, nuestros contratos han quedado sin efecto. Eso sí, nos prometió que si se da el caso de que el torneo finalmente se va a disputar, entonces nos volverá a contratar", añadió.



El campeonato de la Segunda División de Perú estaba previsto que comenzase a inicios de mayo, pero está suspendido desde que a mitad de marzo fue decretado en el país el estado de emergencia, que incluye una cuarentena obligatoria para toda la población y el cierre total de fronteras.



Aunque en principio estas medidas han sido prolongadas hasta el 26 de abril, el ministro de Salud, Víctor Zamora, ya ha anticipado que el fútbol no se podrá disputar con público hasta tener una vacuna contra el coronavirus, lo que puede tomar alrededor de año y medio.



Por eso Ames está convencido de que será imposible que se pueda celebrar el torneo ya que buena parte de los ingresos de los equipos de esa categoría provienen de las entradas al estadio. "No se puede jugar la Liga 2 a puerta cerrada. Por ello tenemos que ir pensando que este año el campeonato no se va a poder jugar, al menos en la Liga 2", dijo Ames a la radio Ovación a inicios de abril.



"Aspiramos a que nos toque algo del dinero que envíe la FIFA para solucionar nuestros temas porque, al no tener recursos, no podemos mantener a nuestros jugadores", añadía.



De momento la Federación, cuyos trabajadores han aceptado reducirse el sueldo un 25 % en abril, mayo y junio, se ha limitado a señalar que anunciará las ayudas correspondientes cuando haya certidumbre sobre la finalización del confinamiento.