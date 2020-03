‘Necesitamos unidad, así como en el Mundial’: Cannavaro anima a Italia

El exjugador Fabio Cannavaro, capitán de la selección italiana campeona del mundo en 2006, animó este martes a Italia a que esté unida en la lucha contra el coronavirus y tomó como ejemplo el espíritu del grupo "azzurro" del triunfo mundialista.



"A todos los italianos. Lo que está pasando a nuestro país me da ansiedad, me hace daño. No puedo describir cuánto es feo ver a Italia sufrir tanto, ver tantas personas morir. Lo siento por todas las personas afectadas y por quienes han perdido personas queridas", escribió Cannavaro en una carta publicada a través de la página "The Players' Tribune".



"Ahora estamos en esta batalla y debemos luchar juntos. Esto significa dar nuestra mejor versión", agregó el exjugador del Real Madrid y Juventus, actual entrenador del Guangzhou chino.

Cannavaro, que vivió personalmente la emergencia por el coronavirus en China y acabó recientemente su cuarentena, consideró que sus compatriotas saben dar su mejor versión en el momento de la necesidad.



"Afortunadamente hay momentos en los que sabemos sacar el orgullo y esto pasa en los momentos difíciles. Cuando es realmente importante. Lo vi ocurrir mil veces y pienso en cuando nuestra selección juega el Mundial. Cuando fui el capitán de la selección campeona del mundo en 2006 lo vi en los jugadores. El caso 'Calciopoli' (fraude deportivo) acababa de salir y el ambiente estaba tenso, muchos pensaban que nos distraería", recordó.



"Muchas veces me preguntan por qué Italia ganó ese Mundial. No fue suerte, ganamos porque éramos los más fuertes y porque creímos en nuestras opciones. Ahora Italia necesita ese espíritu de unidad", prosiguió.



El exdefensa italiano abrió, junto a los jugadores que ganaron el Mundial en 2006, una recaudación de fondos para ayudar la Cruz Roja en la batalla contra el coronavirus. "Intentemos dar nuestra aportación. Nosotros los campeones del mundo de 2006 abrimos una recogida de fondos que serán donados a la Cruz Roja italiana y servirán para potencial todas las estructuras sanitarias de nuestro país", escribió.