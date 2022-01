Partido de Selección incluido: duelos imperdibles del fin de semana

Se avecina un fin de semana cargado de fútbol. Tanto la Selección Colombia, conformada por jugadores de la liga loca, como los diferentes futbolistas cafeteros alrededor del mundo tendrán acción.



Agéndese con FUTBOLRED:

Sábado, 15 de enero



Manchester City vs Chelsea - Premier League

Luton vs Bournemouth (Jefferson Lerma) - Championship

7:30 a.m.



Colonia vs Bayern Múnich - Bundesliga

9:30 a.m.



Newcastle vs Watford (Juan Camilo el 'Cucho' Hernández) - Premier League

10 a.m.



(Gustavo Cuéllar) Al Hilal vs Al Taawoun - Liga Saudí

12 p.m.



Girona vs Rayo Vallecano (Falcao) - Copa del Rey

Aston Villa vs Manchester United - Premier League

12:30 p.m.



(Luis Sinisterra) Feyenoord vs Vitesse - Eredivisie

2 p.m.



Juventus vs Udinese - Serie A

2:45 p.m.



PSG vs Stade Brestois - Ligue 1

3 p.m.



Domingo, 16 de enero



(Helibelton Palacios, Johan Mojica) Elche vs Villarreal - LaLiga

8 a.m.



Augsburgo vs Eintracht Frankfurt (Rafael Santos Borré)

9:30 a.m.



(Dávinson Sánchez) Tottenham vs Arsenal

11:30 a.m.



Real Madrid vs Atheltic Club - Supercopa de España

1:30 p.m.



(Luis Muriel) Atalanta vs Inter de Milán - Serie A

​2:45 p.m.



(Jhon Janer Lucumí, Daniel Muñoz, Carlos Cuesta) Genk vs Beerschot - Pro League

3 p.m.



Belenenses vs Porto (Luis Díaz, Matheus Uribe)

3:30 p.m.



Honduras vs Colombia - Amistoso internacional

5 p.m.