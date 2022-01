'Es difícil estar tomando pastas todos los días': Guillermo Celis

Momentos muy difíciles está pasando el ex jugador del Junior de Barranquilla, quien después de su salida del equipo de Ibagué, vive una situación muy compleja, luego de que le diagnosticara con ansiedad y en sus últimos días ha tenido que estar con medicamentos para poder controlar los ataques.



En entrevista Juan Felipe Cadavid, periodista de Caracol radio, el jugador expresó la situación que está viviendo actualmente después de su diagnóstico y expresó su situación con el Deportes Tolima.



“Todo ha sido muy difícil. Desde que tomé la decisión de salirme porque no me sentía bien mentalmente hablando de ayudar, de colaborar.-Era algo que yo si escuchaba de la depresión, pero en realidad cuando te pasa a ti no conoces en realidad las cosas”.





Luego que fuera diagnosticado, Celis contó que está tomando medicamentos todos los días, llevando el proceso con un especialista que lleva su tratamiento desde su llegada a Ibagué.



"Ha sido muy difícil de tener que estar tomando pastillas todos los días, estar sintiendo cosas extrañas en tu cuerpo, sensaciones de salir corriendo, porque es simplemente eso; desesperación, ansiedad, que pasan los días y no le encuentras salidas a las cosas, es triste que algo que amo como el fútbol me lleve a esto.” Contó el volante



Además reveló las diferentes situaciones que sucedieron en el Deportes Tolima donde estuvo en el último año.



"Pasaron muchas cosas desde mi llegada al Tolima. En este último semestre que pasó yo me sentía pleno desde la pretemporada, creo que lo demostré cuando me tocó jugar, pero sentía que no era importante para el equipo y ellos tampoco me lo hacían sentir, ahí entró el desespero."



En estos momentos el jugador se encuentra en la ciudad de Sincelejo, recuperándose y buscando un club que le vuelva a dar la felicidad que perdió en los últimos días, jugar al fútbol.



Mire la entrevista completa.