Gustavo Alfaro no se quedó callado: opinión y respaldo a Carlos Tévez

La polémica sobre la renovación del contrato de Carlos Tévez con Boca Juniors ha causado miles de opiniones y comentarios en la órbita de la prensa argentina. Ídolos, referentes, periodistas y hasta exmiembros del equipo azul y oro, han comentado sobre dicha situación, que de a poco se está sacando de contexto.

Las diferencias entre el Consejo de Boca de Juniors y el 'apache' son evidentes, y luego de varios intentos de diálogo, no se ha logrado llegara a un acuerdo.



Así las cosas, y en medio de la difícil renovación del '10' xeneize, Gustravo Alfaro, extécnico del club, habló y dio su opinión frente al tema, asegurando que 'Carlitos' se ganó el derecho de ser renovado y que además no se le puede llamar exjugador, haciendo referencia al polémico cruce que tuvo Jorge 'Patrón' Bermúdez, integrante de la secretaría técnica, con el futbolista argentino.



"Lo dije en su momento, Carlos se ganó el derecho a que le renueven su contrato, creo que este tipo de jugadores se definen por sí mismos y hay ciertas declaraciones que sorprenden, no se lo puede llamar ex jugador. A las trayectorias hay que respetarlas, no quiero decir que debe ser titular indiscutido, pero merece respeto", afirmó el estratega en conversación con ‘Radio la Plata'.



"Tévez no juega por la plata, lo hace por la gloria. El es un obsesionado en el buen sentido de la palabra y quiere ganar todo. Cada vez que le toca jugar no le da lo mismo, eso es muy bueno porque se mantiene más allá de todo lo que logró", concluyó.