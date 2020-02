Inter de Miami vs Inter de Milán: La pelea legal que perdería Beckham

Inter de Miami está a punto, a solo un mes, de estrenarse oficialmente en la MLS. Es el sueño del inglés David Beckham, un 'galáctico' que ya se dio el lujo de hacer realidad otras fantasías como ganarlo todo con las camisetas del Manchester United y el Real Madrid.

Todo parece listo en un proceso que por años ha verificado punto a punto está leyenda viva del fútbol inglés... todo excepto el detalle del nombre.



Los medios estadounidenses reportan que está a punto de resolverse el lío judicial que tiene con el Inter de Milán, equipo que presentó una demanda por presunta infracción de la marca registrada por parte del británico.



La Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO), en una primera resolución, le da la razón al equipo de Milán al entender que el término 'Inter' es correspondiente al club de la Serie A.



Según The Miami New Times, en 2014 el club italiano interpuso un recuso para impedir que se usara la marca 'Inter' en Estados Unidos, con lo cual todos los intentos futuros quedarían bloqueados, incluyendo el de Beckham, quien presentó su solicitud en 2018.



En su defensa, el Inter de Miami opinó:. "La USPTO descubrió que hay varios clubes en todo el mundo que usan el Inter en su nombre: SC Internacional de Porto Alegre, Brasil, Inter Nashville FC, Inter Atlanta FC, FC Inter Turku (Finlandia), NK Inter Zapresic (Croacia), Inter Leipzig (Alemania) e Inter de Grand-Goave (Haití) no cumplieron con su obligación de demostrar que la MLS tiene una propiedad con en el nombre, Inter", dijo el informe.



La entidad norteamericana debe decidir en los próximos días el tema de fondo, pero pocos auguran una victoria para Beckham, lo cual lo obligaría, a punto del estreno, a cambiar de nombre su equipo.