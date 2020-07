Los reyes de Alemania: Bayern bailó al Leverkusen y ganó la DFB Pokal

El fútbol alemán es un deporte de 11 contra 11 en el que siempre gana Bayern Múnich. Es insólito, pero pareciese que nadie puede hacerle frente al conjunto bávaro en los diferentes torneos locales.

​En esta oportunidad, los dirigidos de Hans-Dieter Flick se impusieron en la gran final de la DFB Pokal (Copa de Alemania) por X-X frente al Bayer Leverkusen de Kai Havertz.

Aunque la primera mitad comenzó con jugadas de ataque de lado y lado, fue Bayern quien abrió el marcador a los 16 minutos. Lewandowski recibió una falta cerca al área, Alaba se encargó del cobro y clavó el balón en el ángulo.



Los bávaros siguieron intentando. Al 21' Gnabry recibió un balón profundo, soltó un remate lejano que salió desviado, pero el balón rebotó en Müller y por poco se mete en el arco contrario. Tres minutos después, el mismo extremo alemán amplió la ventaja con un remate cruzado.

​A los 30 minutos pudo llegar el descuento del Leverkusen, pero la imprecisión lo impidió. Diaby ganó en velocidad por banda derecha y envió un centro a ras de césped que no pudo finalizar Bailey en soledad. Detalles que diferencian al Bayern de los demás.

Para la segunda parte, Bayern avisó a los 55' con un muy buen desborde de Coman que finalizó Lewandowski, pero su disparo se fue desviado. Inmediatamente después, el Leverkusen respondió con una jugada individual de Diaby y culminó con un fallo insólito de Volland frente al arco. Opciones que no se pueden desperdiciar.

​Y precisamente los bávaros hicieron valer la frase de “el que no los hace, los ve hacer”. Lewandowski chutó desde muy lejos y lo que parecía un remate sin mayor peligro, terminó ingresando al área por un error garrafal de Hrádecky.



Con el 3-0, los del Leverkusen salieron desaforados por el descuento, mientras el equipo de Flick esperó agazapado para el contragolpe. A los 63' descontó Bender con un cabezazo y la ilusión brotaba.

Las opciones siguieron llegando y tras varias opciones no pudo llegar el 2-3.



A dos minutos del final, Kimmich envió un pase al vacío, Perisic recibió y asistió a Lewandowski que la picó ante la salid del arquero. Y cuando parecía que todo quedaría así, Havertz decretó el 2-4 desde el punto penal.

Otro título para el Bayern Múnich que sueña con el triplete.