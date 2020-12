¡Cuatro meses fuera! Iniesta operado tras lesión en Champions de Asia

El exBarcelona Andrés Iniesta se lesionó en medio de la fase de cuartos de final de la Champions League de Asia, y los médicos del club le diagnosticaron una rotura del tendón del músculo recto femoral proximal. Este miércoles entregó el balance tras la cirugía. Fue todo un éxito, así lo expresó en sus redes sociales.

Y es que la principal figura del Vissel Kobe de Japón tuvo que someterse a una cirugía el martes en Barcelona por una lesión que sufrió en la reciente Liga de Campeones de Asia, en un duelo que se cumplió en Catar. Ahora el volante de 36 años tendrá una recuperación que tardará cuatro meses.



En su redes sociales el futbolista expresó: “La semana pasado en el partido de cuartos de final de la ACL contra Suwon me rompí el recto femoral de mi pierna derecha. Después de diferentes pruebas y de consultarlo con el equipo médico, valoramos que la mejor decisión era la de operar y así tener más seguridad en la recuperación y en sus tiempo”.



Y agregó que “la operación ha sido un éxito y me encuentro muy bien. Mi objetivo es poder volver lo antes posible a disfrutar de lo que más me gusta. Así que toda mi energía ya está puesta en la recuperación y en el trabajo que viene por delante”.