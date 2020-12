¿Intento fallido? Dayro se iría de Once Caldas y volvería a Argentina

Mucho había en juego cuando Once Caldas decidió repatriar a Dayro Moreno, con la ilusión de recuperar sus goles para la clasificación a los cuartos de final de la Liga Betplay. Al final resultó poco.

Aunque todavía el equipo de Manizales apunta a pelear un cupo a Copa Suramericana, por la vía de la Liguilla de eliminados, el atacante habría decidido poner fin a la aventura y regresar a Argentina.



Así lo asegura la prensa argentina, que asegura que el representante Guillermo Fechenbach trabaja arduamente por devolverlo a Talleres de Córdoba.



"Es casi un hecho que Dayro no continuará en Once Caldas por una decisión personal", le dijo el agente al sitio Mundo D.



"Más allá de que su nivel deportivo ha sido muy positivo, valora mucho su paso por Argentina y especialmente a Talleres. Quiere mucho al club y se siente muy valorado, por lo cual siempre será su primera opción. Hablaremos con Fassi para que se de", añadió.



En su regreso, Dayro marcó cinco goles y tuvo dos asistencias en 13 partidos, un balance que no es del todo malo pero que no pudo ser definitivo para firmar una campaña que dejara al club en mejores condiciones al final de este año 2020.