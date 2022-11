Argentina sueña con el Mundial: coincidencias con el título de 1986

Llegó la hora para el debut de Argentina, una nación optimista con el sueño de Catar 2022, con tal de ver a Messi coronarse en Doha, levantando el anhelado trofeo. Para nadie es un secreto en el momento que llega la Selección, haciéndola una de las favoritas a llevarse el trofeo a casa.

Lionel Messi, en medio de una generación con mezcla de juventud y experiencia, liderará el sueño de una nación, que se ha volcado para salir victoriosa en Catar.



En el fútbol existen las cábalas, amuletos y demás, que hacen parte de la vida de la persona que vibra por el deporte. En esta ocasión no es la excepción, pues la hinchada albiceleste acude a todo lo que ocurrió en el último título Mundial de Argentina.



Estas son algunas de las casualidades a las que acudirá la afición y por qué no, el mismo plantel albiceleste. Incluso, una marca de cervezas en Argentina, realizó hace un tiempo un comercial, donde hablan incluso, desde las coincidencias extradeportivas.



• Messi y Maradona, referentes: Diego fue el pilar de esa nómina, siendo fundamental en muchos aspectos, como líder. Lionel lleva con la batuta varios años en la albiceleste.



• Chile, ausente en ambos mundiales: los australes no clasificaron a México 1986 y brillan por faltar también en Catar 2022.



• Canadá regresa al Mundial, se ilusiona Argentina: los norteamericanos estuvieron 36 años sin clasificar a una Copa del Mundo ¿Cuándo fue su última participación? México 1986.



• Nigeria, el eterno rival de Argentina no llegó al Mundial: los enfrentamientos entre ambas selecciones en Copas del Mundo son comunes. Ahora, los africanos no clasificaron, en 1986 tampoco lo hicieron. Pese a esto, las águilas no se perdían un Mundial desde 2006.



• La salida de Messi de Barcelona, buen augurio: con Maradona ocurrió algo similar. Dejó Barcelona en 1984, con destino a Napoli, dos años después se coronó campeón del mundo. Lionel abandonó el cuadro catalán a mediados del 2021.